Приїзд російського президента Володимира Путіна в Череповець і його ставлення до простого народу стали предметом жвавого обговорення в мережі

Причиною для цього послужило відео зустрічі глави РФ з місцевими жителями, які прийшли привітати президента. Епічним відео в своєму Twitter поділився блогер Рустем Адагамов, передає Politeka.

«Путін "поговорив з народом" у Череповці. Чоловік двадцять лише ближньої охорони», – підписав він відео.

Путин "поговорил с народом" в Череповце. Человек двадцать только ближней охраны. pic.twitter.com/FA80NNYZ4g — Roustem Adagamov (@adagamov) February 4, 2020

На кадрах – Путін, який вийшов з дорогого авто і підійшов привітати людей, завбачливо відгороджених від нього парканом. Чути, як ті цікавляться здоров'ям президента, а також видно, що намагаються подати йому руку або хоча б доторкнутися. В свою чергу він запитує, чи не замерзли вони, і радить не стояти на вулиці.

Примітно, що Путіна супроводжував натовп охоронців вражаючої комплектації.

Запис миттєво викликав хвилю сарказму серед користувачів мережі.

«Це народ? Це гірше народу, це кращі люди міста!», «Ого! Стадо підготовлених баранів для трисекундної путлопоказухи)», «ФУУУ м**, гидко дивитися», «Цієї зими вираз «замерзли, холодно» означає – пішли на***, часу немає», «Через паркан, як з вівцями», «Контактний зоопарк», «Доторкнулися до святих мощів...», «І все одно, навіть такий "народ" , за огорожею, як би чого не вийшло, Параноя», «Мерзенне відео. У багатьох, хто був у загоні, була можливість сказати в ботоксну пику пару дуже правильних слів, але крім як, ура і спасибі, ці раби нічого з себе вичавити так і не змогли», «Це не охорона. Це майбутні губернатори, міністри і глави великих державних корпорацій», – пишуть під публікацією.

За інформацією росЗМІ, востаннє в Череповці Путін був у 2014 році. Під час візиту 4 лютого він у бесіді з представниками громадськості обговорив підготовку кадрів для економіки і соціальної сфери, а також відвідав місцевий хіміко-технологічний коледж.

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