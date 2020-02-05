Приезд российского президента Владимира Путина в Череповец и его отношение к простому народу стали предметом оживленного обсуждения в сети

Причиной для этого послужило видео встречи главы РФ с местными жителями, которые пришли поприветствовать президента. Эпичным вижео в своем Twitter поделился блогер Рустем Адагамов, передает Politeka.

«Путин "поговорил с народом" в Череповце. Человек двадцать только ближней охраны», – подписал он видео.

Путин "поговорил с народом" в Череповце. Человек двадцать только ближней охраны. pic.twitter.com/FA80NNYZ4g — Roustem Adagamov (@adagamov) February 4, 2020

На кадрах – Путин, который вышел из дорогущего авто и подошел поприветствовать людей, предусмотрительно отгороженных от него забором. Слышно, как те интересуются здоровьем президента, а также видно, что пытаются подать ему руку или хотя бы дотронуться. В свою очередь он спрашивает, не замерзли ли они, и советует не стоять на улице.

Примечательно, что Путина сопровождает толпа охранников впечатляющей комплектации.

Запись мгновенно вызвала волну сарказма среди пользователей сети.

«Это народ? Это хуже народа, это лучшие люди города!», «Ого! Стадо подготовленных баранов для трёхсекундной путлопоказухи)», «ФУУУ м**, противно смотреть», «Этой зимой выражение «замёрзли, холодно» означает – пошли на***, время нет», «Через забор, как с овцами», «Контактный зоопарк», «Прикоснулись к святым мощАм...», «И всё равно даже такой "народ" , за оградкой, как бы чего не вышло, Паранойя», «Мерзкое видео. У многих, кто был в загоне, была возможность сказать в ботоксную рожу пару очень правильных слов, но кроме как, ура и спасибо, эти рабы ничего из себя выжать так и не смогли», «Это не охрана. Это будущие губернаторы, министры и главы крупных гос. Корпораций», – пишут под публикацией.

По информации росСМИ, последний раз в Череповце Путин был в 2014 году. Во время визита 4 февраля он в беседе с представителями общественности обсудил подготовку кадров для экономики и социальной сферы, а также посетил местный химико-технологический колледж.

Напомним, болезнь Путина прогрессирует, в Кремле переполох.

Как сообщала Politeka, Путин болен: «диагноз» случайно слили в сеть, «это неизбежно».

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