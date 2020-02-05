Пропагандисти Кремля не можуть заспокоїтись після благодійного телемосту між Литвою та Україною в підтримку ВСУ

Як повідомляє Politeka.net про це написав на своїй сторінці в Facebook один з організаторів акції Йона Охман і показав фрагмент сюжету рупорів Кремля (щоб подивитися відео, доскролльте сторінку до кінця).

"Не очікували такої "честі" у вигляді істерики, влаштованої з приводу організованого нами концерту на каналі "Росія1". Мабуть, їх глибоко лякає і обурює активна підтримка захисників України з боку громадян непокірної Литви", – зазначив на своїй сторінці Охман.

Цю ситуацію почали висміювати пропагандисти Кремля. У свою чергу топ-пропагандистка Ольга Скабєєва почала перекручувати українську мову і єхидствувати. Вона уїдливо почала цитувати слова учасників литовсько-українського телемосту: "Миру вам писля перемоги". До всього іншого, рупори путінського режиму висміяли телеміст, назвавши його "кучкованням русофобів".

Дійшло навіть до того, що депутат нелегітимної Держдуми Росії Олексій Журавльов видав черговий фейк, заявивши, що Україна і Литва хоче захопити Калінінград і Кубань, тому створюють союз Міжмор'я.

Крім того, він озвучив недоречні звинувачення в бік Литви і України, зазначивши, нібито країни створюють "інтернаціональний нацизм".

Користувачі мережі під постом Йона Охмана подякували Литві за підтримку України, а також показали кілька знімків з прапорами обох країн.

Також раніше повідомлялося, що скандальний топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявив, що Україна нібито не зможе повернути Донбас, а повинна повзати на колінах, вимолюючи прощення.

Пропагандист, відомий своїми українофобними заявами, звинуватив Україну у війні на Донбасі і вбивстві мирного населення. А також додав, що Донецьк і Луганськ ніколи не повернуться до складу України.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

Як повідомляла Politeka, путінський пропагандист несподівано накинувся на бойовиків "ДНР".

Також Politeka писала, пропагандист Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.