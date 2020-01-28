Резидент Comedy Club, російський гуморист і телеведущи Гарік Харламов поставив на місце топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова

Топ-пропагандист Кремля часто говорить про велич Російської Федерації, а також робить українофобні заяви. Схоже терпіння телеведучого Гаріка Харламова закінчилося, адже він вирішив висміяти скандального пропагандиста.

Як повідомляє Politeka.net, зокрема він заспівав пісеньку про італійську віллу Володимира Соловйова. Відео з виступом Харламова з'явилося на каналі Youtube (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

"Маленький будиночок, російська піч, російські книги і російська свічка. Дивного в цьому що тут такого? Це будинок Соловйова на озері Комо", – заспівав Харламов.

Що примітно, сам Соловйов у своєму Telegra-каналі вже відреагував на виступ гумориста. Він розмістив ролик у своєму блозі, підписавши його усміхненими смайликами.

Користувачі мережі діляться своїми думками з-приводу пісеньки Харламова. Більшість з них залишилися в захваті від неї. Інші залишили невтішні коментарі в бік топ-пропагандиста Кремля Володимира Соловйова.

"Вечірній муд*дзвін і тут прославився", "У всіх кремлівських негідників подвійне громадянство вони тут на вахті. Мета одна робота така награбувати і вивезти. за кордон, інших справ Росії у них немає", "Вся країна повинна була його і йому подібних повісити на ліхтарні стовпи, а не сміятися над ними", "А Соловйов сміється над усією РФ, будиночок на озері у гарному місці, і все у нього добре. А країна на дні".

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