Пропагандисты Кремля не могут успокоится после благотворительного телемоста между Литвой и Украиной в поддержку ВСУ

Как сообщает Politeka.net, об этом написал на своей странице в Facebook один из организаторов акции Йона Охман и показал фрагмент сюжета рупоров Кремля (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Не ожидали такой "чести" в виде истерики, устроенной по поводу организованного нами концерта на канале "Россия1". Видимо, их глубоко страшит и возмущает активная поддержка защитников Украины со стороны граждан непокорной Литвы", – отметил на своей странице Охман.

Эту ситуации начали высмеивать пропагандисты Кремля. В свою очередь топ-пропагандистка Ольга Скабеева начала коверкать украинский язык и ехидничать. Она язвительно начала цитировать слова участников литовско-украинского телемоста: "Мира вам писля перемоги". Ко всему прочему, рупоры путинского режима высмеяли телемост, назвав его "кучкованием русофобов".

Дошло даже к тому, что депутат нелегитимной Госдумы России Алексей Журавлев выдал очередной фейк, заявив, что Украина и Литва хочет захватить Калининград и Кубань, поэтому создают союз Межморья.

Кроме того, он озвучил неуместные обвинения в сторону Литвы и Украины, отметив, якобы страны создают "интернациональный нацизм".

Пользователи сети под постом Йона Охмана поблагодарили Литву за поддержку Украины, а также показали несколько снимков с флагами обоих стран.

Также ранее сообщалось, что скандальный топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявил, что Украина якобы не сможет вернуть Донбасс, а должна ползать на коленях, вымаливая прощение.

Пропагандист, известный своими украинофобными заявлениями, обвинил Украину в войне на Донбассе и убийстве мирного населения. А также добавил, что Донецк и Луганск никогда не вернутся в состав Украины.

Напомним, что Харламов сокрушительно размазал пропагандиста Соловьева, появилось яркое видео

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.