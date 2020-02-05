Бермудський трикутник, Зона мовчання, Долина падаючих птахів і інші загадкові місця плани Земля

На Землі є такі цікаві місця, які поколіннями обростали міфами. Про них вирішив розповісти Ютуб-канал "ТОПЕР", який показав унікальні кадри з головних загадкових місць. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

На п'ятому місці долина падаючих птахів. Вона розташована в Індії. Це рівнина, в якій селяни займаються сільським господарством. Щороку наприкінці серпня вона стає місцем загибелі для пролітають птахів.

На четвертому місці лощина чорного бамбука. Вона знаходиться в Китаї. В ній загубилися сотні людей. Густий бамбук і безпросвітний туман роблять свою справу. Китайці вважають її забороненою зоною.

На третьому місці хрономираж Drossolidides. Він знаходиться в Греції. Щороку на початку червня можна побачити міраж греко-турецької битви. Вчені не можуть пояснити часову діру.

На другому місці зона мовчання, яка розташована в Мексиці. Це млява пустеля, де не працює радіо або прилади навігації. Вчені вважають, що це із-за частих метеоритів, які там падали, адже після цього там утворилися поклади магнетиту, але місцеві впевнені, що туди регулярно прилітає НЛО.

Перше місце дісталося Бермудському трикутнику. Він розташований в Атлантичному океані між Флоридою, штат США, Бермудськими островами та Пуерто Ріко. Там пропало багато літаків і судів. Очевидці заявляють, що там можливі подорожі в просторі і часі.

Подробиці дивіться на Ютуб-каналі "ТОПЕР".

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