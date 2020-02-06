Як відомо, в Туреччині пасажирський літак викотився за межі злітної смуги і вилетів у яр, людей довелося терміново евакуювати з місця події, повідомляється про жертви в результаті НП

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і місцеві ЗМІ.

Літак з пасажирами врізався в огорожу в аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі. Постраждали 157 осіб з 177 осіб – 171 пасажир і 6 членів екіпажу, загинули троє людей.

Уточнюється, що літак здійснював внутрішній рейс зі Стамбула в Ізмір. Повітряне судно зійшло з ЗПС, після чого врізалося в огорожу і загорілося.

У мережі публікують оперативні відео, а також - на ранок четверга, 6 лютого, кадри наслідків і роботи евакуаційних груп на місці НП. Літак, як можна побачити на фото і відео, буквально розірвало на частини.

НП сталася напередодні, в середу, 5 лютого, розбитий літак належить авіакомпанії Pegasus Airlines. Офіційні представники компанії і влада з поліцією вже зробили заяву з приводу того, що сталося - відомо, що двоє людей померли в лікарні від отриманих травм, один человек - на месте.

Постраждалі пасажири є громадянами Туреччини – 155 чоловік, інші – громадяни США, Ізраїлю, Киргизстану, Китаю, Іраку, Швеції, Туркменістану та Сирії.

Людей діставали з розірваного літака, затиснутих між кріслами і пошкодженними конструкціями літака - всюди було чутно плач, жахливі крики, люди приголомшені тим, що сталося.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, bir uçağın pistten çıkmasına ilişkin, "Pisten çıktıktan sonra 50- 60 metre sürükleniyor. TEM'den E-5'e bağlantı yolunun olduğu bu mevkide 30-40 metrelik yükseklikten buraya düşüyor." dedi.https://t.co/a5xfgpTBgy — Haber Lütfen (@haberlutfencom) February 5, 2020

Раніше ми повідомляли, 27 січня в Афганістані сталася авіакатастрофа. Відзначається, що повітряне судно зазнало катастрофи, упавши на територію, підконтрольну "Талібану" - в провінції Газні.

З'явилася інформація, що впав літак авіакомпанії "Ariana Afghan Airlines", який виконував рейс з Кабула в Герат. На борту цього літака перебувало 110 осіб. Пізніше представник афганських авіаліній спростував інформацію, що катастрофа сталася з їх лайнером.

Тим часом у мережі з'явилися кадри з палаючими уламками. Частини літака лежали на землі, вкритій снігом. За уточненою інформацією, судно могло належати ВПС США.

Також ми писали, 8 січня недалеко від аеропорту Тегерана в Ірані впав літак "Міжнародних українських авіаліній", в результаті чого загинуло 176 чоловік. Пізніше влада Ірану визнали, що їх система ППО помилково сприйняла лайнер за загрозу, після чого послідували ракетні удари, які збили повітряне судно.

Нагадаємо, пасажирів до смерті закатували на борту російського літака, кадри НП: "важкі травми і..."

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