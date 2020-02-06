Як відомо, в Туреччині пасажирський літак викотився за межі злітної смуги і вилетів у яр, людей довелося терміново евакуювати з місця події, повідомляється про жертви в результаті НП

Про це пише Politeka.net з посиланням на публікації в Twitter і місцеві ЗМІ.

Літак з пасажирами врізався в огорожу в аеропорту імені Сабіхи Гекчен в Стамбулі. Постраждали 157 осіб з 177 осіб – 171 пасажир і 6 членів екіпажу, загинули троє людей. 

Уточнюється, що літак здійснював внутрішній рейс зі Стамбула в Ізмір. Повітряне судно зійшло з ЗПС, після чого врізалося в огорожу і загорілося. 

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У мережі публікують оперативні відео, а також - на ранок четверга, 6 лютого, кадри наслідків і роботи евакуаційних груп на місці НП. Літак, як можна побачити на фото і відео, буквально розірвало на частини.

НП сталася напередодні, в середу, 5 лютого, розбитий літак належить авіакомпанії Pegasus Airlines. Офіційні представники компанії і влада з поліцією вже зробили заяву з приводу того, що сталося - відомо, що двоє людей померли в лікарні від отриманих травм, один человек - на месте.

Постраждалі пасажири є громадянами Туреччини – 155 чоловік, інші – громадяни США, Ізраїлю, Киргизстану, Китаю, Іраку, Швеції, Туркменістану та Сирії.

Людей діставали з розірваного літака, затиснутих між кріслами і пошкодженними конструкціями літака - всюди було чутно плач, жахливі крики, люди приголомшені тим, що сталося.

Раніше ми повідомляли, 27 січня в Афганістані сталася авіакатастрофа. Відзначається, що повітряне судно зазнало катастрофи, упавши на територію, підконтрольну "Талібану" - в провінції Газні. 

З'явилася інформація, що впав літак авіакомпанії "Ariana Afghan Airlines", який виконував рейс з Кабула в Герат. На борту цього літака перебувало 110 осіб. Пізніше представник афганських авіаліній спростував інформацію, що катастрофа сталася з їх лайнером.

Тим часом у мережі з'явилися кадри з палаючими уламками. Частини літака лежали на землі, вкритій снігом. За уточненою інформацією, судно могло належати ВПС США.

Також ми писали, 8 січня недалеко від аеропорту Тегерана в Ірані впав літак "Міжнародних українських авіаліній", в результаті чого загинуло 176 чоловік. Пізніше влада Ірану визнали, що їх система ППО помилково сприйняла лайнер за загрозу, після чого послідували ракетні удари, які збили повітряне судно.

Іран, катастрофа з українським боїнгом, катастрофа українського літака

Нагадаємо, пасажирів до смерті закатували на борту російського літака, кадри НП: "важкі травми і..."

Також Politeka писала, п'яна росіянка влаштувала бешкет на борту літака, відео: "пригрозили висадкою в Ірані"