Російська журналістка й екс-кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак спритно поставила на місце російських пропагандистів

Вона з'явилася в програмі «60 хвилин», яку ведуть Ольга Скабеєва і її чоловік Євген Попов, де обговорювалася чергова страшилка пропагандистів в особі НАТО.

Уривок з ефіру опублікував на своїй сторінці в мережі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан.

Ксенія Собчак вправляє мізки Скабєєвим з приводу страшилок про бази НАТО, що нібито вони намагаються напасти на Росію. Ось тільки росія є агресором в світі, а саме окупація територій і війни на інших територіях. Мабуть ніхто не очікував, такого повороту. Gepostet von Анатолий Штефан "Штирлиц" am Freitag, 7. Februar 2020

«Ксенія Собчак вправляє мізки Скабеєвим з приводу страшилок про бази НАТО, нібито вони намагаються напасти на Росію. Ось тільки росія є агресором у світі, а саме окупація територій і війни на інших територіях. Мабуть, ніхто не очікував такого повороту», – підписав він відео.

У кадрі Собчак намагається дізнатися, що ж Росія має проти Північно-Атлантичного альянсу.

«Які у вас аргументи, що НАТО – страшне, хоче ось буквально завтра нас атакувати?».

На це Попов відповідає, що їм не вистачить ефірного часу, щоб розповісти, а Скабеєва невпевнено розповідає про нову базу НАТО в місті Очаків в Україні.

«НАТО намагався на нас напасти в якийсь момент?», – запитує Собчак. – «Чому ви вважаєте, що це має статися? Ми самі є на сьогоднішній момент агресорами у світі. Ми захоплюємо чужі території в порушення міжнародних договорів, ми ведемо війни так чи інакше на інших територіях», – заявила Собчак.

Як випливає з коментарів під відео, не всі користувачі повірили в щирість Собчак і впевнені, що в прайм-таймі їй би просто не дозволили сказати щось не за сценарієм.

Раніше ми писали, що Собчак порадила шанувальникам подивитися інтерв'ю з її чоловіком, режисером Костянтином Богомоловим. Він був на розмові у Володимира Познера, якого вважають найкращим інтерв'юером в Росії. На думку ведучої, її чоловік тримався гідно і дав круте інтерв'ю.

Нагадаємо, що Собчак розлютила росіян жартом про коронавірус, «заразила багатьох».

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