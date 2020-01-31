Ксения Собчак раскритиковала нового российского премьера Михаила Мишустина за закрытие границы с Китаем и неожиданно призналась, что сама заражена вирусом

В последние дни тема смертельного китайского коронавируса вызывает все большие опасения. В пятницу, 31 января, первые случаи заболевания были подтверждены уже и в России, после чего местное правительство решило закрыть границу с Китаем.

Как сообщает Politeka, эту новость на своей странице в Инстаграм прокомментировала скандальная российская ведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак. Она со свойственным ей черным юмором высказалась о «чуме 21-го века».

«Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!! У меня КОРОНА -вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?», - написала Собчак.

Свой пост она сопроводила собственной фотографией в «короне», которая на деле больше похожа на обруч со звездами.

Мнения в комментариях к посту разделились: некоторые подписчики не оценили юмора Собчак, в то время как другим он понравился.

«Ксения, как мне нравится ваш юмор», «Ужасный сарказм, в тот момент, когда умирают люди», «Такой вирус пусть распространяется», «Не знал что Мишустин твой друг», «Не смешно. Это шутка из серии Бузовой про блокадницу», «Многих заразила», «Какой-то странный юмор. Не смешно совсем. Можно без иронии четко высказать свое мнение?», - пишут люди.

Ранее Собчак угодила еще в один скандал, устроив беспредел на борту самолета.

«Попросила спустить меня на землю с борта. Я в возмущении конечно. Не летайте авиакомпанией «Россия». Хотя экипаж был прекрасный, все замечательные, но 1,5 часа ждать вылета в Питер(!) из-за пролета начальников - я не готова», - рассказала ведущая в соцсетях.

Позже выяснилось, что самолет должен был лететь из Москвы в Санкт-Петербурге. Стюардессы просили Собчак пристегнуться и оставаться на своем месте. Однако, в ответ на это, она заявила, что не собирается этого делать.

Напомним, Собчак закатила россиянам скандал прямо в самолете, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Собчак в кружевном корсете зажгла с горячим красавцем, забыв о муже.

Также Politeka писала, что скандальная Собчак решилась лечь под нож, в клинике выдали правду.