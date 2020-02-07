Российская журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак ловко поставила на место российских пропагандистов

Она появилась в программе «60 минут», которую ведут Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов, где обсуждалась очередная страшилка пропагандистов в лице НАТО.

Отрывок из эфира опубликовал на своей странице в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Ксенія Собчак вправляє мізки Скабєєвим з приводу страшилок про бази НАТО, що нібито вони намагаються напасти на Росію. Ось тільки росія є агресором в світі, а саме окупація територій і війни на інших територіях. Мабуть ніхто не очікував, такого повороту. Gepostet von Анатолий Штефан "Штирлиц" am Freitag, 7. Februar 2020

«Ксения Собчак вправляет мозги Скабеевим по поводу страшилок о базах НАТО, якобы они пытаются напасть на Россию. Вот только россия является агрессором в мире, а именно оккупация территорий и войны на других территориях. Видимо, никто не ожидал, такого поворота», – подписал он видео.

В кадре Собчак пытается узнать, что же Россия имеет против Северо-Атлантического альянса.

«Какие у вас аргументы, что НАТО – страшное, хочет вот буквально завтра нас атаковать?».

На это Попов отвечает, что им не хватит эфирного времени, чтобы рассказать, а Скабеева неуверенно рассказывает о новой базе НАТО в городе Очаков в Украине.

«НАТО пыталось на нас напасть в какой-то момент?», – спрашивает Собчак. – «Почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами являемся на сегодняшний момент агрессорами в мире. Мы захватываем чужие территории в нарушение международных договоров, мы ведем войны так или иначе на других территориях», – заявила Собчак.

Как следует из комментариев под видео, не все пользователи поверили в искренность Собчак и уверены, что в прайм-тайме ей бы просто не позволили сказать что-то не по сценарию.

Ранее мы писали, что Собчак посоветовала поклонникам посмотреть интервью с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым. Он был на разговоре у Владимира Познера, которого считают самым лучшим интервьюером в России. По мнению ведущей, ее муж держался достойно и дал крутое интервью.

Напомним, что Собчак взбесила россиян шуткой о коронавирусе, «Многих заразила».

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак сцепились с Бородиной из-за элитной квартиры, такого скандала еще не было: "Госпереворот".

Также Politeka писала, Ксения Собчак показала свое "истинное" лицо: "Душонка нашего царя".