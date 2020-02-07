Российская журналистка и экс-кандидат в президенты России Ксения Собчак ловко поставила на место российских пропагандистов
Она появилась в программе «60 минут», которую ведут Ольга Скабеева и ее супруг Евгений Попов, где обсуждалась очередная страшилка пропагандистов в лице НАТО.
Отрывок из эфира опубликовал на своей странице в сети офицер ВСУ Анатолий Штефан.
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«Ксения Собчак вправляет мозги Скабеевим по поводу страшилок о базах НАТО, якобы они пытаются напасть на Россию. Вот только россия является агрессором в мире, а именно оккупация территорий и войны на других территориях. Видимо, никто не ожидал, такого поворота», – подписал он видео.
В кадре Собчак пытается узнать, что же Россия имеет против Северо-Атлантического альянса.
«Какие у вас аргументы, что НАТО – страшное, хочет вот буквально завтра нас атаковать?».
На это Попов отвечает, что им не хватит эфирного времени, чтобы рассказать, а Скабеева неуверенно рассказывает о новой базе НАТО в городе Очаков в Украине.
«НАТО пыталось на нас напасть в какой-то момент?», – спрашивает Собчак. – «Почему вы считаете, что это должно произойти? Мы сами являемся на сегодняшний момент агрессорами в мире. Мы захватываем чужие территории в нарушение международных договоров, мы ведем войны так или иначе на других территориях», – заявила Собчак.
Как следует из комментариев под видео, не все пользователи поверили в искренность Собчак и уверены, что в прайм-тайме ей бы просто не позволили сказать что-то не по сценарию.
Ранее мы писали, что Собчак посоветовала поклонникам посмотреть интервью с ее мужем, режиссером Константином Богомоловым. Он был на разговоре у Владимира Познера, которого считают самым лучшим интервьюером в России. По мнению ведущей, ее муж держался достойно и дал крутое интервью.
Напомним, что Собчак взбесила россиян шуткой о коронавирусе, «Многих заразила».
Как сообщала Politeka, Ксения Собчак сцепились с Бородиной из-за элитной квартиры, такого скандала еще не было: "Госпереворот".
Также Politeka писала, Ксения Собчак показала свое "истинное" лицо: "Душонка нашего царя".