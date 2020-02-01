Российская журналистка, светская львица и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак любит и умеет эпатировать публику

Очередной пост женщины в Instagram – яркое тому подтверждение, передает Politeka.

Ксения опубликовала короткое видео, на котором в гриме кривляется на камеру. При этом выглядит Собчак реально страшно.

Ее лицо высветлено, а затем покрыто темными пятнами, имитирующими то ли грязь, то ли синяки от побоев. Волосы спрятаны под сеточкой. Видимо, образ предполагает парик.

«Решила всем показать свое истинное лицо!!!! Наслаждайтесь!!!», – подписала запись автор.

Всего за 16 минут после публикации видео собрало более 98 тысяч просмотров и свыше 500 комментариев, в которых пользователи выразили свое мнение по поводу довольно смелого выпада Ксении.

«Нельзя так с утра людей пугать», «Деградация прогрессирует», «Жуть, палата номер 6 психушки», «Жутковато», «Вот!! Это твой внутренний мир!!!», «Пугай так Платона», «Зубы у нее с детства некрасивые», «Выздоравливаешь?))», «Упырь из игры престолов», «И это кандидат в президенты…», «Душонка нашего царя», «Совпадение 100%», – пишут фолловеры.

Ранее мы рассказывали, что Ксения Собчак разозлила россиян своим комментарием по поводу закрытия границы с Китаем из-за коронавируса.

«Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!! У меня КОРОНА -вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?», – написала она на своей странице в соцсети.

Напомним, Собчак закатила россиянам скандал прямо в самолете, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Собчак в кружевном корсете зажгла с горячим красавцем, забыв о муже.

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