Российская телеведущая Ксения Собчак устроила разборки со своей бывшей коллегой по проекту "Дом 2" Ксенией Бородиной

Как передает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал Baza, в сети появились скриншоты бурной переписки звезд в одной из соцсетей. Причиной распрей стало расследование журналистов о квартире мужа Собчак, режиссера Константина Богомолова, подаренной ему мэром Москвы Сергеем Собяниным за работу на выборах.

Собчак обвинила Бородину, что та пишет проплаченные политические комментарии у нее под постом, а та в ответ вспомнила про "подаренную мэром квартиру", одно зацепилось за другое и вот уже девушки стали говорить не только о квартирах, загородных домах, и кто на кого записал недвижимость, а еще и о политике: поправках к конституции и даже "госперевороте". Но закончилась их ссора банально "Домом 2" и "кто кого куда".

Ранее мы сообщали, Собчак напугала фолловеров, выставив в Инстаграм фото в гриме. Ксению не узнать в кадре: бледное лицо со следами копоти и жуткая гримаса теперь будет сниться пользователям сети в страшных снах.

«Решила всем показать свое истинное лицо!!!! Наслаждайтесь!!!», – подписала кадры телеведущая.

«Нельзя так с утра людей пугать», «Деградация прогрессирует», «Жуть, палата номер 6 психушки», «Жутковато», «Вот!! Это твой внутренний мир!!!», «Пугай так Платона», «Зубы у нее с детства некрасивые», «Выздоравливаешь?))», - отвечали ей в комментариях.

Мало того, недавно Собчак огорошила пользователей сети, пошутив по поводу смертельного коронавируса, жертвой которого за месяц стали более сотни человек.

«Мишустин, друг мой, ты зря закрыл границу!! У меня КОРОНА -вирус с детства, и ничо, как-то выживаю... А вы как считаете, реально мы на пороге Чумы 21 века или все-таки немножко истеричка у всех?», - написала Собчак в Инстаграм, поделившись фото с ободком на голове со звездочками (мол, принцесса).

Напомним, Собчак закатила россиянам скандал прямо в самолете, видео слили в сеть.

Как сообщала Politeka, Собчак в кружевном корсете зажгла с горячим красавцем, забыв о муже.