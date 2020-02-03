Скандальный российский депутат Владимир Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем

Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1", он решил переделать мир и вернуть границы СССР.

Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира. Который состоит в изменении границ и финансовой системы.

"Я много раз говорил: Северная Америка пусть занимается Южной Америкой, Евросоюз - Африкой, у нас - Восточная Европа и южные соседи - Турция, Иран и Афганистан. Китай пусть в Азии договаривается с Индией, Японией и так далее", - поделился своими бредовыми фантазиями одиозный российский депутат.

Ко всему прочему, Жириновский посоветовал президенту РФ Владимиру Путину организовать встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы "на троих поделить мир".

"Срабатывает русский вариант - на троих поделить мир. Там есть место США с Латинской Америкой, Евросоюзу с Африкой, а мы вот с тем, что есть. Надо восстановить границы. СССР-2 пусть это будет, или СССР-3, как хотите, но границы нашей родины должны быть восстановлены", - резюмировал Жириновский.

Кроме того, он добавил, что этого якобы желает не только он, а все народы.