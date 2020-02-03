Скандальный российский депутат Владимир Жириновский "нашел решение" всех глобальных проблем
Так, во время прямого эфира пропагандистской телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале "Россия 1", он решил переделать мир и вернуть границы СССР.
Невменяемый политик заявил, что кардинальное решение всех проблем состоит в переделе мира. Который состоит в изменении границ и финансовой системы.
"Я много раз говорил: Северная Америка пусть занимается Южной Америкой, Евросоюз - Африкой, у нас - Восточная Европа и южные соседи - Турция, Иран и Афганистан. Китай пусть в Азии договаривается с Индией, Японией и так далее", - поделился своими бредовыми фантазиями одиозный российский депутат.
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Ко всему прочему, Жириновский посоветовал президенту РФ Владимиру Путину организовать встречу постоянных членов Совета Безопасности ООН, чтобы "на троих поделить мир".
"Срабатывает русский вариант - на троих поделить мир. Там есть место США с Латинской Америкой, Евросоюзу с Африкой, а мы вот с тем, что есть. Надо восстановить границы. СССР-2 пусть это будет, или СССР-3, как хотите, но границы нашей родины должны быть восстановлены", - резюмировал Жириновский.
Кроме того, он добавил, что этого якобы желает не только он, а все народы.