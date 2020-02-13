Радянський і російський кінорежисер Володимир Меньшов розкритикував відсутність професіоналізму у провідних російських телеканалів в організації новинного порядку
За словами Меньшова, українська тема занадто часто обговорюється на телебаченні, що свідчить про невмілість російських пропагандистів організовувати новинну стрічку.
Про це він заявив в інтерв'ю одному з російських ЗМІ.
«Зараз я реагую на недоречність наших пропагандистів організовувати новинну стрічку. Тема України обсмоктується і вздовж, і впоперек. Ну неможливо вже! І Трамп теж усюди на ТБ. Ну треба ж міру знати! Як можна до такої міри не відчувати, що це вже набридло всім?!» - сказав кінорежисер.
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Він також зауважив, що зараз повертаються ті самі теми, на яких і раніше «грали з розумом росіян»: нескінченні розповіді про успіх сільського господарства, запуск нової ракети і перемоги в якихось неважливих турнірах. Також він додав, що часто новини розходяться з реальністю.
«Інших можливостей немає, крім як брати пропагандою: зараз у нас все непогано, а буде зовсім добре! Притому що можливості підвищити зарплати насправді немає», - зауважив Володимир Меньшов.
Він також зауважив, що на російському ТБ постійно озвучують думку, що ніхто не винен у підвищенні цін на товари і послуги, але ж абсолютно все відбувається за участю РФ, згідно із її законами.
З Меньшовим погодився Телеграм-канал Телеманія, який написав:
«Ось реально дістала тема України на російському телебаченні
Куди не ткни - скрізь «Україна то, Україна сьо». Як мразматичні бабки на лавочках, яких хлібом не годуй, дай сусідам кістки помити. А як самих капнеш - так караул».
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