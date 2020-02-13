Советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов раскритиковал отсутствие профессионализма у ведущих российских телеканалов в организации новостной повестки дня

По словам Меньшова, украинская тема слишком часто обсуждается на телевидении, что свидетельствует о неумелости российских пропагандистов организовывать новостную повестку.

Об этом он заявил в интервью одному из российских СМИ.

«Сейчас я реагирую на неумелость наших пропагандистов организовывать новостную повестку. Тема Украины обсасывается и вдоль, и поперек. Ну невозможно уже! И Трамп тоже всюду на ТВ. Ну надо же меру знать! Как можно до такой степени не чувствовать, что это уже осточертело всем?!» - сказал кинорежиссер.

Он также заметил, что сейчас возвращаются те самые темы, на которых и ранее «играли с умом россиян»: бесконечные рассказы об успехе сельского хозяйства, запуске новой ракеты и победах в каких-то неважных турнирах. Также он добавил, что часто новости расходятся с реальностью.

«Других возможностей нет, кроме как брать пропагандой: сейчас у нас всё неплохо, а будет совсем хорошо! Притом что возможности повысить зарплаты на самом деле нет», - заметил Владимир Меньшов.

Он также заметил, что на российском ТВ постоянно озвучивают мысль, что никто не виноват в повышении цен на товары и услуги, но ведь абсолютно все происходит с участием РФ, в соответствии с ее законами.

С Меньшовым согласился Телеграм-канал Телемания, который написал:

«Вот реально достала тема Украины на российском телевидении

Куда ни ткни - везде «Украина то, Украина сё». Как мразматичные бабки на лавочках, которых хлебом не корми, дай соседям кости помыть. А как самих капнешь - так караул».

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