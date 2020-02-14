Вітчим Володимира Путіна сильно бив його в дитинстві і навіть планував "позбутися" від нього

Про це в інтерв'ю розповіла польська журналістка Кристина Курчаб-Редліх, передає Белсат.

Вона розповіла, що ситуація ще більше ускладнилася, коли мати Володимира Путіна завагітніла від вітчима.

"До пори до часу це ще можна було якось пережити, але потім вже ні По-перше, цей батько його просто страшенно бив. Він випивав і лупив палицею і рукою до такої міри, що сусіди, яких розпитували журналісти потім грузинські, навіть російські, розповідали про те, до якої міри Вова був там занедбаний, бідний. Деякі йому допомагали. Але ви не можете собі уявити, що таке позашлюбний син на Кавказі – і для матері, і для дитини. Він був там дуже нещасним", - відверто заявила Курчаб-Редліх.

За словами журналістки, через час Володимир записався на самбо, самооборону без зброї, де є елементи дзюдо, щоб хоч якось захистити себе від агресії вітчима.

"Навіть потім я питала знайомого, який був його другом там в Грузії, про те, чим вони займалися. Насамперед він говорив: "Вовчик дуже любив битися". Він був мовчазний, дуже замкнутий, всі так кажуть. Він був дуже самотній і голодний дуже часто, дуже погано одягнений. Все, що його радувало, це рибалка", – додала вона у спілкуванні з співрозмовниками.

Журналістка також зазначила, що вітчим Осепашвілі до такої міри хотів позбутися від Володимира Путіна, що навіть його сестра вивезла дитину в Тбілісі до якогось бездітного полковника – і Віра Миколаївна зрозуміла, що там йому не жити.

"Знехотя вона відвезла його до своїх батьків у Терехино, де був їхній будинок. Коли вона розлучалася з ним, то ніколи не думала, що розлучається все життя. Віра Миколаївна згадує, що він ридав, був дуже нещасний. Вона завжди додає: "Я так не хотіла повертатися в Грузії, я так хотіла вчитися, але там вже були діти", – підсумувала Курчаб-Редліх і додала, що після цього Володимира Путіна в 10-річному віці переслали в Ленінград.

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Політолог попереджає українців, що Володимиру Путіну сьогодні важливо не допустити стабілізації Києва та його економічного зростання.

Орєшкін також додав, що "колективний Путін" має тріснути, але не дозволити Україні досягти таких результатів, як, наприклад, Польща.

"Путін не зміг цього зробити стосовно Польщі, Прибалтики і, думаю, не зможе зробити і щодо України", - резюмував російський політтехнолог.

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