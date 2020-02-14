Отчим Владимира Путина сильно избивал его в детстве и даже планировал "избавиться" от него

Об этом в интервью рассказала польская журналистка Кристина Курчаб-Редлих, передает Белсат.

Она рассказала, что ситуация еще больше усугубилась, когда мать Владимира Путина забеременела от отчима.

"До поры до времени это еще можно было как-то пережить, но потом уже нет. Во-первых, этот отец его просто ужасно бил. Он выпивал и лупил палкой и рукой до такой степени, что соседи, которых расспрашивали журналисты потом грузинские, даже российские, рассказывали о том, до какой степени Вова был там заброшенный, бедный. Некоторые ему помогали. Но вы не можете себе представить, что такое внебрачный сын на Кавказе – и для матери, и для ребенка. Он был там очень несчастным", - откровенно заявила Курчаб-Редлих.

По словам журналистки, через время Владимир записался на самбo, самооборону без оружия, где есть элементы дзюдо, чтобы хоть как-то защитить себя от агрессии отчима.

"Даже потом я спрашивала знакомого, который был его другом там в Грузии, о том, чем они занимались. Прежде всего он говорил: "Вовчик очень любил драться". Он был молчаливый, очень замкнутый, все так говорят. Он был очень одинокий и голодный очень часто, очень плохо одетый. Все, что его радовало, это рыбалка", – добавила она в общении с собеседниками.

Журналистка также заметила, что отчим Осепашвили до такой степени хотел избавиться от Владимира Путина, что даже его сестра вывезла ребенка в Тбилиси к какому-то бездетному полковнику – и Вера Николаевна поняла, что там ему не жить.

"Нехотя она отвезла его обратно к своим родителям в Терехино, где был их дом. Когда она с ним расставалась, то никогда не думала, что расстается на всю жизнь. Вера Николаевна вспоминает, что он рыдал, был очень несчастный. Она всегда добавляет: "Я так не хотела возвращаться в Грузию, я так хотела учиться, но там уже были дети", – подытожила Курчаб-Редлих и добавила, что после этого Владимира Путина в 10-летнем возрасте переслали в Ленинград.

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