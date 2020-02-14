Россия рискует оказаться в изоляции из-за действий Владимира Путина

Об этом в комментарии журналистам рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин, передает Главред.

По его словам, предложенные лидером Кремля Владимиром Путиным изменения можно считать тенденцией к изоляции официальной Москвы, что очень напоминает модель СССР.

"Очевидно повторение советской модели, которая предполагает, что мы строим свое собственное общество, и нам безразличны международные организации. Если ельцинская конституция была направлена на то, чтобы Россия становилась членом международного сообщества, и, в общем-то, это работало: признавались решения Европейского суда, работали наблюдатели на выборах и пр. В целом, Россия увеличивала свой престиж, вошла в "Большую восьмерку" развитых стран мира (хотя и была там в некоторым смысле "на приставном стуле")", - озвучил политолог свой прогноз по будущему России.

Орешкин не сомневается, что новшество Путина предполагает доминирование российского законодательства над международным.

То есть, лидер Кремля пытается навязать всему миру советскую систему и установить железный занавес. Владимир Путин планирует искусственно создать свое собственное "счастливое будущее".

"Если же говорить о внешней стороне, то это очевидный (и далеко не первый) шаг в сторону страны-изгоя, на которую смотрят с некоторой настороженностью, точно без симпатии и большого интереса, потому что примерно понятно, чего ждать от такой страны. Это предполагает изоляцию России, отставание от мирового процесса и создание замкнутого мирка по образцу Советского Союза", - уверенно заявил политолог.

Подытоживая, Дмитрий Орешкин добавил, что Владимир Путин осознанно стремится к воссозданию СССР со своей интерпретацией истории, представлениями о будущем и прошлом.

"Мне кажется, что сейчас Путин осознанно пытается все это восстановить. Если раньше он откатывался к советской системе инстинктивно, то теперь – осознанно: по-видимому, чем дольше он пребывает у власти, тем больше ему нравится советская модель управления", - резюмировал он в общении с собеседниками.

Ранее мы рассказывали о том, что Владимир Путин больно ударит по Украине изнутри. Подобное мнение озвучил российский политолог Дмитрий Орешкин.

В частности, Владимир Путин попытается создать как можно больше проблем на пути Украины в западное сообщество.

"Ему важно максимально затруднить продвижение Украины в том направлении, где она могла бы послужить уроком для России. А для этого все средства хороши: кого угодно поддерживать, кого угодно убивать - это все вполне знакомые ужимки и прыжки", - озвучил он свое мнение.

По словам российского политолога, "коллективный Путин" должен треснуть, но не позволить Украине добиться таких результатов, как, например, Польша.

Напомним, ситуация на Донбассе изменилась, раскрыта серьезная опасность для Украины.

Как сообщала Politeka, Путин избавится от Донбасса, украинцев предупредили о катастрофе.

Также Politeka писала, что Путин повторит сталинский сценарий в России.