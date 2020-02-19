Ксенія Собчак зустрілася з Володимиром Путіним на жалобному заході у 20-ту річницю з дня смерті її батька

19 лютого в Санкт-Петербурзі пройшла церемонія покладання квітів до пам'ятника колишнього мера міста Анатолія Собчака, який пішов з життя 20 років тому. На траурному заході були присутні його вдова Людмила Нарусова і дочка Ксенія з чоловіком Костянтином Богомоловим. Крім того, на церемонію приїхав особисто Володимир Путін, який свого часу починав свою політичну кар'єру як помічник Собчака.

Російська ведуча Ксенія Собчака була на заході вся в чорному і тримала в руках червоні гвоздики. У свою чергу, Путін поклав квіти до пам'ятника, опустившись на одне коліно, після чого довго спілкувався з Людмилою Нарусовою. Ксенія з чоловіком стояли поруч, проте не втручалися в розмову. До того ж вона навіть не глянула на Путіна. Проте в якийсь момент їй все ж довелося потиснути руку президентові РФ.

До цього ми писали про те, що Ксенія Собчак опублікувала провокаційне відео із своєї машини.

Відео зірка запостила на своїй сторінці в Instagram. На ролику Собчак з розпатланим волоссям, без макіяжу сидить в машині і кривляється під пісню старої групи «Технологія».

«Коли ти без укладання і макіяжу, страшна, але щаслива слухаєш «Технологію», - підписала Собчак відео.

Відзначимо, що колишній чоловік Собчак Максим Віторган, з яким вони виховують спільного сина Платона, не стримався і залишив коментар під постом провідною. Він написав: «Але не забула зробити губки «качечкою». Коментар Віторгана набрав 4600 лайків, під ним розгорілася палка дискусія.

Нагадаємо, Собчак шокувала видом без макіяжу, колишній чоловік не стримався: «На мужика схожа».

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