38-летняя российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала фотожабы со своим изображением

Артистка воспользовалась приложением, которое использует лицо человека и подставляет его на различные известные картины. Получившиеся снимки она разместила на своей странице в Инстаграм, сообщает Politeka.net.

На первом фото Собчак изображена в образе матери с младенцем на руках. На втором – в роли девушки, а на третьем – в роли мужчины.

«Всем хорошего воскресенья», - написала телеведущая под постом.

Поклонникам понравились фотожабы с Собчак. За час фото собрали почти 30 тысяч лайков.

«Первое перевоплощение прям идёт», «Ну вы даёте Ксения», «А что, действительно похожа. Мне понравился первый вариант- русская бабенка))», «Во всех вы душенька, нарядах хороши», «Бородуля себя в образе дворянок запостила, а Собчуля - крестьянок. Как ироничен мир», «Бесстрашная Ксения!», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Собчак взбудоражила откровенным фото с подружками в День святого Валентина. Телеведущая опубликовала снимок с певицей Глюкозой и светской львицей Яной Расковаловой. Именно с ними Собчак отдыхала на Мальдивах. Девушки изображены на пляже топлес. Из одежды на них только парео. Грудь друг друга девушки прикрывают руками.

«Отчаянные и отчаявшиеся», - подписала Ксения фотографию, которая мгновенно вызвала фурор в соцсетях.

Отметим, что Ксения Собчак любит эпатировать публику. Недавно она опубликовала фотографию с растрепанными волосами без макияжа. Девушка записала видео, на котором она слушает песню «Технологии» в машине. Телеведущая написала, что несмотря на отсутствие укладки и макияжа чувствует себя счастливой.

Напомним, что Ксения Собчак ошарашила видом без макияжа, бывший муж не сдержался: «На мужика похожа».

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак после скандала с голым фото поразила видом без силикона и уколов.

Также Politeka писала, что Ксения Собчак показала маленькому сыну недетские развлечения с подругами: "Тебе нравится?".