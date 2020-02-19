Президент России Владимир Путин во время поездки в Санкт-Петербург пожаловался россиянам на свою зарплату
Как сообщает Politeka.net, во время шествия Владимира Путина к могиле первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, россиянка спросила его как можно прожить на 10 800 рублей (3800 грн) в месяц (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
"Скажите, пожалуйста, как можно прожить на пенсию 10800 рублей? Знаете, сколько стоит сходить в магазин? Одна тысяча – это минимум. Максимум это все три", – возмутилась пенсионерка.
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Путин в свою очередь тоже решил пожаловаться пенсионерки на свою "тяжелую" жизнь и маленькую зарплату.
"Думаю, что очень трудно… Не только у меня. Есть гораздо более высокие зарплаты. У президента не самая высокая зарплата", – ответил Путин.
Пенсионерка отметила, что ее знакомый, который является инвалидом, получает пенсию в размере 3800 рублей (1457 грн). На что Путин сразу же поспешил оправдаться:
"Конечно, вы правы, у нас еще очень много проблем в социальной сфере, которые государство должно решить. Сейчас мы приняли целый пакет мер для поддержки семей с детьми. Инвалидам тоже будем повышать пенсию", – заявил Путин, который задекларировал за 2018 год 8 миллионов рублей.
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