Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала провокационное видео из своей машины

Видео звезда запостила на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На ролике Собчак с растрепанными волосами, без макияжа сидит в машине и кривляется под песню старой группы «Технология».

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», - подписала Собчак видео.

Отметим, что бывший муж Собчак Максим Виторган, с которым они воспитывают общего сына Платона, не сдержался и оставил комментарий под постом ведущей. Он написал: «Но не забыла сделать губки «уточкой». Комментарий Виторгана набрал 4600 лайков, под ним разгорелась жаркая дискуссия.

«Как же хорошо, когда умные люди, после развода сохраняют тёплые отношения))) Платон у вас -чудо!) Здоровья ему и вам)))», - написала одна из пользователей.

Остальные комментаторы взялись обсуждать внешность скандальной телеведущей.

«Ксюха, ты конечно с юмором, но не надо такие видео выкладывать», «Всё-таки харизма и без макияжа харизма!», «Ксюша, реально без комплексов... понимаешь, что красотой не блещешь, но слова сказаны золотые...зато счастлива и это главное. Наверно и это главное. А не все бабы на одно лицо, пустышки, красивая обертка, фантик. Ксюха, настоящая», «Ксюша в тебя что бес вселился?», «Главное, что она умная», «На самом деле страшная. На мужика похожа», - пишут фолловеры.

Отметим, что Собчак часто публикует фото и видео без макияжа. Артистка привыкла, что ее внешность постоянно критикуют, находя в ней изъяны, поэтому избрала путь, когда смеется над своей внешностью первой. Звезду практически не возможно вывести из себя за редким исключением. Однажды Собчак расплакалась во время дебатов на российском телевидении, когда другие кандидаты оскорбляли ее и не давали сказать слова.

Напомним, что Собчак засветила лишнее прямо во время танцев, видео слили в сеть.

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