Як тільки Росія виведи війська з Донбасу – конфлікт на Сході України завершиться

Як передає Politeka.net, таку думку висловила Ксенія Собчак. (щоб переглянути відео, доскролльте до кінця сторінки)

За її словами, Росія незаконно анексувала Крим.

"Там (в Криму) живуть російські люди, люди, які підтримують приналежність Криму до Росії. Ми повинні це врахувати. Щоб вирішити цю проблему, я бачу тільки один шлях – міжнародний референдум, в якому візьмуть участь всі люди, які проживають в Україні, і всі люди, які проживають в Росії – все разом – щодо статусу Криму. На референдумі буде три питання: чи повинен Крим бути незалежним, повинен бути Крим частиною Росії або частиною України", - заявила вона.



Крім того, політик стверджує, що в Криму жили не українці, а росіяни.

"При Радянському Союзі ця територія належала Україні, але там проживало російське населення, росіяни там жили - не українці. І коли Майдан стався в Україні, ми перетворилися в агресора і зробили те, що ми зробили, - те, що я не підтримую", - запевнила Собчак.

Також вона впевнена, що як тільки Росія забере своїх військових з Донбасу, конфлікт там зійде нанівець.

"Я в цьому переконана. Це штучний конфлікт з російською стороною", - сказала Собчак.

Собчак у Вашингтоні відповіла на запитання про Донбас та Крим Собчак у Вашингтоні відповіла на запитання про Донбас та Крим. Каже, що «вся підтримка Донбасу з боку Росії повинна бути негайно припинена», а по Криму пропонує референдум і в Україні, і в Росії Gepostet von chastime am Dienstag, 6. Februar 2018

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