Звезда российского ТВ Ксения Собчак удивила поклонников дерзкой выходкой

Забавное видео телеведущая опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На видео она нанесла себе маску белого цвета и кривляется на камеру. Отметим, что выглядит при этом Ксения Анатольевна не очень. Но, похоже, ее это не смущает.

Под видео Собчак написала: «Девааачки. Запоминаем правило номер один: даря на 23 февраля носки, не ждите на 8 марта бриллиантов».

Фолловеры звезды посмотрели видео уже около 200 тысяч раз. Комментарии под постом касались как внешнего вида артистки, так и подарков, которые обычно дарят женщины мужчинам.

«Ксения, ну нельзя же быть красивой такой, с праздником!», «Лучше ничего не дарить тогда бриллианты точно будут», «Ну не каждая из нас миллионами ворочает, что можем то и дарим», «Ну хоть кто-то за равенство в чем то, а то сплошные ожидания «Мужик должен», «Вот это заключение. Женщины тратьтесь на мужчин так, как вы бы хотели, чтоб они тратились на вас», «Точно лошадь», «Точно Кикимора», «Изобразила нищебродку, которая способна подарить лишь носки», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Собчак жестко высказалась по поводу похода в политику лидера группы Ленинград Сергея Шнурова. Телеведущая отметила, что выбранная Шнуровым партия Роста - удачный выбор как для главы партии, так и для исполнителя.

«Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире…», - написала Собчак.

Как известно, Сергей Шнуров решил пойти в политику, заявив, что «она сама постучала в его двери». По словам исполнителя, он хочет донести до людей в России, что жизнь в их стране можно сделать лучше.

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