Специалист по VIP-знакомствам Петр Листерман признался, что искал для российской телеведущей Ксении Собчак жениха по заказу ее бывшего возлюбленного

Об этом мужчина рассказал в интервью российским СМИ. По его словам, успешный питерский бизнесмен Вячеслав Лейбман, у которого был роман с Собчак, попросил его знакомить ее с мужчинами.

Листерман отметил, что Лейбман якобы заявил ему, что не хочет жениться на «дочке бывшего мэра», потому что разлюбил ее. «Она слишком умная для меня», - заявил бизнесмен. Листерман рассказывает, что он хотел избавиться от Собчак без скандала, поэтому платил деньги за сводничество.

Как выяснили журналисты, Петр Листерман получил достойную оплату за то, что познакомил Собчак с Леонидом Нерушенко, солистом популярной группы «Динамит». Кроме этого, он помог Собчак завести нужные знакомства в Москве, куда еще неизвестная Собчак переехала из Питера. Кстати, бизнесмен сначала последовал за своей возлюбленной в столицу.

«Я возил Ксению по Москве, показывал город. Я уже был великий и знакомил с мужиками. Как-то присели в ресторане, приходит Леонид из группы «Динамит». Познакомил их, у них любовь сумасшедшая началась», - заявил Листерман.

Мужчина отметил, что Собчак легко очаровывала мужчин, а когда стала популярной, сама подкидывала ему информацию о богатых мужчинах.

Кстати, именно бизнесмен Вячеслав Лейбман стал причиной конфликта Ксении Собчак и Анастасии Волочковой. Собчак уверена, что Волочкова увела у нее богатого мужчину. У Лейбмана действительно был непродолжительный роман с Волочковой, но ничем серьезным он не закончился. Эта ситуация положила начало многолетней вражды между звездами.

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