Специалист по VIP-знакомствам Петр Листерман признался, что искал для российской телеведущей Ксении Собчак жениха по заказу ее бывшего возлюбленного

Об этом мужчина рассказал в интервью российским СМИ. По его словам, успешный питерский бизнесмен Вячеслав Лейбман, у которого был роман с Собчак, попросил его знакомить ее с мужчинами.

Листерман отметил, что Лейбман якобы заявил ему, что не хочет жениться на «дочке бывшего мэра», потому что разлюбил ее. «Она слишком умная для меня», - заявил бизнесмен. Листерман рассказывает, что он хотел избавиться от Собчак без скандала, поэтому платил деньги за сводничество.

Ксения Собчак

Как выяснили журналисты, Петр Листерман получил достойную оплату за то, что познакомил Собчак с Леонидом Нерушенко, солистом популярной группы «Динамит». Кроме этого, он помог Собчак завести нужные знакомства в Москве, куда еще неизвестная Собчак переехала из Питера. Кстати, бизнесмен сначала последовал за своей возлюбленной в столицу.

«Я возил Ксению по Москве, показывал город. Я уже был великий и знакомил с мужиками. Как-то присели в ресторане, приходит Леонид из группы «Динамит». Познакомил их, у них любовь сумасшедшая началась», - заявил Листерман.

Мужчина отметил, что Собчак легко очаровывала мужчин, а когда стала популярной, сама подкидывала ему информацию о богатых мужчинах.

Собчак

Кстати, именно бизнесмен Вячеслав Лейбман стал причиной конфликта Ксении Собчак и Анастасии Волочковой. Собчак уверена, что Волочкова увела у нее богатого мужчину. У Лейбмана действительно был непродолжительный роман с Волочковой, но ничем серьезным он не закончился. Эта ситуация положила начало многолетней вражды между звездами.

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