Звезда российского ТВ Ксения Собчак примерила достаточно яркий образ с глубоким вертикальным декольте

Ксения Анатольевна в своем репертуаре: с издевкой интересуется "всем и вся" и к случаю прокомментировала политдеятельность не менее скандального, чем она сама артиста Сергея Шнурова. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на Instagram Ксении:

«О Шнурове. Выбранная им партия Роста - безусловно удачный выбор и для Бориса и для Сергея. Примерно также гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире…», - подписала она свое новое фото и к подписи еще «стишок» приложила, который цитировать не станем.

Но более, чем мнение Ксении ее поклонников интересует внешний вид знаменитости. Стоит отметить, что фото "дамы в красном" собрало чуть ли не самое большое количество хвалебных отзывов среди поклонников Ксении. Те отметили, что светская львица и популярная в РФ телеведущая выглядит отменно, а яркий брючный костюм на ней сидит просто безупречно:

"Огонь"

"О*игенный косюмчик"

"как всегда, с перцев"

"Развели срач..."

До этого мы писали о том, что Ксения Собчак опубликовала провокационное видео из своей машины.

Видео звезда запостила на своей странице в Инстаграм. На ролике Собчак с растрепанными волосами, без макияжа сидит в машине и кривляется под песню старой группы «Технология».

«Когда ты без укладки и макияжа, страшная, но счастливая слушаешь «Технологию», - подписала Собчак видео.

Отметим, что бывший муж Собчак Максим Виторган, с которым они воспитывают общего сына Платона, не сдержался и оставил комментарий под постом ведущей. Он написал: «Но не забыла сделать губки «уточкой». Комментарий Виторгана набрал 4600 лайков, под ним разгорелась жаркая дискуссия.

Напомним, что Ксения Собчак ошарашила видом без макияжа, бывший муж не сдержался: «На мужика похожа».

Как сообщала Politeka, Ксения Собчак после скандала с голым фото поразила видом без силикона и уколов.

Также Politeka писала, что Ксения Собчак показала маленькому сыну недетские развлечения с подругами: "Тебе нравится?".