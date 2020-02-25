Как только Россия выведи войска из Донбасса – конфликт на Востоке Украины завершится

Как передает Politeka.net, такое мнение высказала Ксения Собчак. (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

По ее словам, Россия незаконно аннексировала Крым.

"Там (в Крыму) живут российские люди, люди, которые поддерживают принадлежность Крыма к России. Мы должны это учесть. Чтобы решить эту проблему, я вижу только один путь – международный референдум, в котором примут участие все люди, которые проживают в Украине, и все люди проживающие в России – все вместе – относительно статуса Крыма. На референдуме будет три вопроса: должен ли Крым быть независимым, должен ли Крым быть частью России или частью Украины", - заявила она.



Кроме того, политик утверждает, что в Крым жили не украинцы, а россияне.

"При Советском Союзе эта территория принадлежала Украине, но там проживало российское население, россияне там жили - не украинцы. И когда Майдан случился в Украине, мы превратились в агрессора и сделали то, что мы сделали, - то, что я не поддерживаю", - заверила Собчак.

Также она уверена, что как только Россия заберет своих военных из Донбасса, конфликт там сойдет на нет.

"Я в этом убеждена. Это искусственный конфликт с российской стороной", - заключила Собчак.

Собчак у Вашингтоні відповіла на запитання про Донбас та Крим Собчак у Вашингтоні відповіла на запитання про Донбас та Крим. Каже, що «вся підтримка Донбасу з боку Росії повинна бути негайно припинена», а по Криму пропонує референдум і в Україні, і в Росії Gepostet von chastime am Dienstag, 6. Februar 2018

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