Президента Росії Володимира Путіна дратує економічне зростання України

Як передає Politeka.net, такою інформацією поділилися журналісти видання Financial Times.

Як говориться в матеріалі, для президента РФ стало справжнім головним болем те, що Україна виходить з кризи, а економіка випереджає зростання російської.

"Путін не може спокійно дивитися на це", - зазначають у виданні, але також припускають, що такий підйом України може зійти нанівець.

Реформи знову можуть зійти нанівець через корупційного впливу потужних українських олігархів на політичний клас. Ще більший ризик являє мстивий Кремль.

Раніше ми повідомляли, що проект президента Росії Володимира Путіна по захопленню України був закритий ще в 2014 році. Такою думкою поділився російський публіцист Леонід Радзіховський.

Причиною цього публіцист називає шок кремлівської верхівки, що викликало опір з української сторони.



