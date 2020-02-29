Президента Росії Володимира Путіна дратує економічне зростання України
Як передає Politeka.net, такою інформацією поділилися журналісти видання Financial Times.
Як говориться в матеріалі, для президента РФ стало справжнім головним болем те, що Україна виходить з кризи, а економіка випереджає зростання російської.
"Путін не може спокійно дивитися на це", - зазначають у виданні, але також припускають, що такий підйом України може зійти нанівець.
Реформи знову можуть зійти нанівець через корупційного впливу потужних українських олігархів на політичний клас. Ще більший ризик являє мстивий Кремль.
Раніше ми повідомляли, що проект президента Росії Володимира Путіна по захопленню України був закритий ще в 2014 році. Такою думкою поділився російський публіцист Леонід Радзіховський.
Причиною цього публіцист називає шок кремлівської верхівки, що викликало опір з української сторони.
Крім того, публіцист зазначив, що Путін зіткнувся з серйозними проблемами щодо санкцій.
Раніше російський політолог Дмитро Орєшкін заявив, що в обговоренні можливого повернення ОРДЛО Володимир Путін готовий демонструвати гнучкість.
Однією з причин поступок він називає звільнення, так званого сірого кардинала Кремля Владислава Суркова, який, на думку політолога, має занадто жорсткий для офіційного Києва імідж.
Нагадаємо, Путін позбавився від "правої руки" заради нової стратегії по Україні, розкриті деталі.
Як повідомляла Politeka, відставка Суркова боляче вдарить по Україні, сплив підступний план Путіна.
Також Politeka писала, що Путін вибрав нового "наглядача" по Україні, спливли деталі рокіровки: що відомо про наступника Суркова.