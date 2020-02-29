Президента России Владимира Путина раздражает экономический рост Украины

Как передает Politeka.net, такой информацией поделились журналисты издания Financial Times.

Как говориться в материале, для президента РФ стало настоящей головной болью то, что Украина выходит из кризиса, а экономика опережает рост российской.

"Путин не может спокойно смотреть на это",- отмечают в издании, но также допускают, что такой подъем Украины может сойти на нет.

Реформы снова могут сойти на нет из-за коррупционного влияния мощных украинских олигархов на политический класс. Еще больший риск представляет Кремль, который может отомстить украинским властям.

Ранее мы сообщали, что проект президента России Владимира Путина по захвату Украины был закрыт еще в 2014 году. Таким мнением поделился российский публицист Леонид Радзиховский.

Причиной этому публицист называет шок кремлевской верхушки, который вызвало сопротивление с украинской стороны.



