У Росії святкування Масниці на природі обернулося справжньою трагедією, померли люди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на російські ЗМІ.

«В Електроуглях під час святкування «позашляхової Масниці» загинули дві людини. На крайньому заході учасники витягали лебідкою застряглий джип. Трос порвався, відлетів у людей загинули чоловік і його маленький син. Все це сталося не в зоні проведення змагань», - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що поруч не було ні однієї машини «швидкої». А коли ті прибули – було занадто пізно.

Трохи пізніше була названа і причина трагедії, що забрала життя двох людей.

«Джип SsangYong витягав автомобіль Pajero, динамічну стропу приробили до низу кенгурятника шматком зігнутої арматури (нічого іншого під рукою не було). Стропа порвалася, трос відлетів у глядачів, в результаті — двоє загиблих, - підкреслюється в повідомленні.

Раніше ми писали, що швидкісні катери зіткнулися біля популярного серед туристів люксового курорту. Повідомляється, що трагедія сталася поруч з популярним острівним курортом Пхукет.

За інформацією журналістів, під час прогулянки по річці зіткнулися два швидкісні катери, на борту якого знаходилися туристи з Російської Федерації.

Зіткнення було настільки сильним, що 21 людина отримала різні травми. Загинули двоє дітей: шестирічна дівчинка і 12-річний хлопчик.

Нагадаємо, стихія вирує в країні, є жертви.

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