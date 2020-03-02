Російська актриса Валентина Тализіна знайшла пояснення військову агресію своєї держави

Свій коментар вона дала російським ЗМІ.

За словами Тализіної, окупація Криму була правильним рішенням, тому що "Вони розперезалися там (в Україні - ред)".

"Я пам'ятаю війну — це страшно. Тому у мене не було сумнівів, що потрібно підписати звернення. Вся бідна Україна зараз в розбраті. Я вважаю, що позиція Росії з Криму правильна", - сказала Тализіна.

За словами актриси, Хрущов допустив помилку, передавши Крим Україні.

"А якщо зовсім чесно, то Крим — це була наша територія. Хрущов зробив такий жест невідомо чому", - уклала вона.

Раніше російський продюсер Йосип Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".

Також відомий російський музичний критик Сергій Сосєдов підтримав анексію Криму.

Він стверджує, під час розпаду Радянського Союзу не постало питання по Криму і не були проведені референдуми і тому все так сталося.

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