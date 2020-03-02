Российская актриса Валентина Талызина нашла объяснение военную агрессию своего государства

Свой комментарий она дала российским СМИ.

По словам Талызиной, оккупация Крыма была правильным решением, потому что "Они распоясались там (в Украине - ред)".

"Я помню войну — это страшно. Поэтому у меня не было сомнений, что нужно подписать обращение. Вся бедная Украина сейчас в раздрае. Я считаю, что позиция России по Крыму правильная", - сказала Талызина.

По словам актрисы, Хрущев допустил ошибку, передав Крым Украине.

"А если совсем честно, то Крым — это была наша территория. Хрущев сделал такой жест неизвестно почему", - заключила она.

Ранее российский продюсер Иосиф Пригожин оправдал аннексию Крыма Россией и отметил, что "неадекватное управление революционерами из Киева" могло сделать из полуострова "второй Донбасс".

Также известный российский музыкальный критик Сергей Соседов поддержал аннексию Крыма.

Он утверждает, во время распада Советского Союза не встал вопрос по Крыму и не были проведены референдумы и поэтому все так произошло.

Напомним, Пригожин застукал Валерию за странным занятием, скандальные кадры уже в сети: "Мозгами двинулась..."

Как сообщала Politeka, большое горе пришло в семью певицы Валерии.

Также Politeka сообщала, что Валерия поплатилась за любовь к Путину.