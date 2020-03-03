Співачка Альона Апіна вважає, що Крим має увійти до складу Росії мирним шляхом

За її словами, Росія повинна вирішити питання з Кримом "полюбовно".

"Наш Крим, не наш Крим – у мене дуже складне ставлення до цих подій. З одного боку, звичайно, він наш, а з іншого боку, звичайно, він не наш. Я не можу зараз говорити, тому що багато чого не знаю. Звичайно, хочеться, щоб він був наш, і хочеться, щоб ми все це вирішили полюбовно. Або ж взагалі не влазити в цю тему. Я зараз по-російськи буду якось виляти хвостом і говорити всякі словоблуддя", - заявила вона.

Крім того, вона обурилась, що потрапила в чистилище сайту "Миротворець".

"Я пам'ятаю, я потрапила в Миротворець. Я знаю, що тепер туди (в Україну - ред.) нев'їзна, тому що співала в Архангельську, де за мною на сцені було написано "Крымнаш". Я ж не дивлюся, що на заднику написано", - поділилась співачка.

Раніше російський продюсер Йосип Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".

Крім того, коментуючи заяву Апіної він зазначив, що Крим є територією Росії, і це "не підлягає обговоренню". Також російська актриса Валентина Тализіна заявила, що окупація Криму була правильним рішенням. Вона впевнена, що Хрущов допустив помилку, передавши його Україні. "А якщо зовсім чесно, то Крим — це була наша територія. Хрущов зробив такий жест невідомо чому", - заявила вона.

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