Скандальний російськи депутат Володимир Жириновський приголомшив скандальною заявою про коронавирус

Так, одіозний голова партії ЛДПР Володимир Жириновський запропонував розглянути страту як покарання за поширення недостовірної інформації про коронавирус.

Як повідомляє Politeka.net, про це написали "RT російською" в Telegram-каналі.

Так, Жириновський запропонував на час скасувати мораторій на смертну кару.

"Щоб не було фальшивих вкидань, створюють паніку в країні, потрібно тимчасово ввести смертну кару за поширення фальшивої інформації щодо коронавіруса", – сказав лідер ЛДПР.

Нагадаємо, в соцмережах з'явилися чутки про 20 тис. хворих коронавірусом в Москві. Омбудсмен Тетяна Москалькова закликала росіян не вірити подібним фейкам.

Також раніше повідомлялося, що російський політик Володимир Жириновський заявив, що Україна нібито приречена на вічну війну. За його словами, її вестиме те покоління українців, яке встигло вирости за роки незалежності.

Скандальний політик обурився, що українців нібито насильно змусили визнати свою ідентичність і стати ворожими по відношенню до росіян.

До всього іншого, він вигукував образливі заяви в бік України, нібито все в нашій країні "ганьба" і немає нічого хорошого і позитивного.