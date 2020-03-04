Президента РФ Володимира Путіна змусили розпочати війну на Донбасі
Про це "Обозревателю" розповів колишній підполковник КДБ Володимир Попов.
Він стверджує, що справжнім винуватцем бойових дій на Донбасі є російський олігарх Костянтин Малофєєв.
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"Якщо анексія Криму – це путінська ідея, то Донбас – це вже інше. У цьому сенсі його поставив перед фактом російський олігарх Костянтин Малофєєв, а за ним стоїть більш вагома в політичному сенсі постать, колишній полковник спецслужб", - запевняє він.
Крім того, Попов упевнений, що все почалося ще в 90-х роках.
"Ще на початку 90-х років вони створювали патріотично-патріархальні організації і інтегрувалися в церковні організації в Україні. Той же Малофєєв привозив туди церковні реліквії та скіфське золото. А потім голова його служби безпеки Гиркін кинувся на Донбас", – сказав він.
Також він додав, що жителі Грузії давно "чекають чогось поганого". Це все вилилося в протести, а Кремль дратує, що вони хочуть в НАТО і прагнуть до Заходу.
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