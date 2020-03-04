Президента РФ Володимира Путіна змусили розпочати війну на Донбасі

Про це "Обозревателю" розповів колишній підполковник КДБ Володимир Попов.

Він стверджує, що справжнім винуватцем бойових дій на Донбасі є російський олігарх Костянтин Малофєєв.

"Якщо анексія Криму – це путінська ідея, то Донбас – це вже інше. У цьому сенсі його поставив перед фактом російський олігарх Костянтин Малофєєв, а за ним стоїть більш вагома в політичному сенсі постать, колишній полковник спецслужб", - запевняє він.

Крім того, Попов упевнений, що все почалося ще в 90-х роках.

"Ще на початку 90-х років вони створювали патріотично-патріархальні організації і інтегрувалися в церковні організації в Україні. Той же Малофєєв привозив туди церковні реліквії та скіфське золото. А потім голова його служби безпеки Гиркін кинувся на Донбас", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що співак Вахтанг Кікабідзе назвав Росію окупантом, який давно націлився на те, щоб "роздовбати" Грузію і захопити якнайбільше територій. Також він додав, що жителі Грузії давно "чекають чогось поганого". Це все вилилося в протести, а Кремль дратує, що вони хочуть в НАТО і прагнуть до Заходу.

За його словами, тема Росії є вічною. В Абхазії і Південній Осетії йде повзуча анексія, там постійно пересувають кордон і викрадають людей. Жителі знаходяться в оточенні і не можуть відвідати церкву могилу або на іншій території.