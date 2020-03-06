Російський актор і телеведучий Євген Стичкін обурився агресії РФ щодо України



Його слова наводить ТСН.

За його словами, він "відчуває жахливий сором за те, що зараз відбувається".

"Є величезна кількість людей, для яких це вигідно або здається правильним... це огидно. Але вони досить швидко зникнуть, якими б вони не здавалися міцними", - вважає актор.

Крім того, він висловив упевненість в тому, що ці "люди загинуть", а народ залишиться.

"І ось тоді ми будемо намагатися змовитися і дружити заново", - заявив він.

Раніше Евеліна Бледанс зробила дивну заяву, не розуміючи, чому її раптом не пускають на територію України.

Актриса поскаржилася, що вона нібито людина світу і ніколи не ставала на чий би то не було стороні, а її карають, закриваючи їй шлях в Україну. Але в той же самий час вона заявляє, що "Крим ніколи не був Україною".



