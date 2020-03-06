Російський актор і телеведучий Євген Стичкін обурився агресії РФ щодо України
Його слова наводить ТСН.
За його словами, він "відчуває жахливий сором за те, що зараз відбувається".
"Є величезна кількість людей, для яких це вигідно або здається правильним... це огидно. Але вони досить швидко зникнуть, якими б вони не здавалися міцними", - вважає актор.
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Крім того, він висловив упевненість в тому, що ці "люди загинуть", а народ залишиться.
"І ось тоді ми будемо намагатися змовитися і дружити заново", - заявив він.
Раніше Евеліна Бледанс зробила дивну заяву, не розуміючи, чому її раптом не пускають на територію України.
А ось російський продюсер Йосип Пригожин виправдав анексію Криму Росією і зазначив, що "неадекватне управління революціонерами з Києва" могло зробити з півострова "другий Донбас".
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