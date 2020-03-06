Российский актер и телеведущий Евгений Стычкин возмутился агрессии РФ относительно Украины
Его слова приводит ТСН.
По его словам, он "чувствует ужасный стыд за то, что сейчас происходит".
"Есть огромное количество людей, для которых это выгодно или кажется правильным... это отвратительно. Но они достаточно быстро исчезнут, какими бы прочными они ни казались", - считает актер.
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Кроме того, он выразил уверенность в том, что эти "люди погибнут", а народ останется.
"И вот тогда мы будем пытаться сговориться и дружить заново", - заявил он.
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