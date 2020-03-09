Хвороба вже пробралася на море!

Спалах коронавірусу Covid-19 спровокувала закриття всіх гірськолижних курортів в Італії, хвороба також пробралася на круїзні лайнери

Про це повідомляє Politeka з посиланням на міжнародні ЗМІ.

Так, в Італії влада вирішила закрити всі гірськолижні курорти, побоюючись спалаху Covid-19.

«Ми вирішили закрити усі гірськолижні курорти з вівторка»,- зазначив міністр у справах регіонів Франческо Бочча.

За його словами, подібні заходи довелося прийняти після того, як були закриті курорти в регіоні Ломбардія.

Ще гірша ситуація склалася в Єгипті. Там на круїзному лайнері Luxor Nile, який слідував по річці Ніл з Асуана в Луксор, виявили коронавірус. Заразилися 45 осіб. Серед них 19 іноземців. Всього на борту була 171 людина.

А ось на борту круїзного лайнера біля берегів Каліфорнії коронавірус виявили у 49 пасажирів. На борту є громадяни України.

«За інформацією Державного Департаменту США, на борту круїзного лайнера "Grand Princess" знаходиться 49 громадян України. Зараз Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує інформацію про можливу наявність серед інфікованих громадян України», - зазначив директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев.

Як відомо, на борту судна знаходиться 3500 осіб з 54 країн світу.

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