Грузинський актор Вахтанг Кікабідзе розкритикував агресивні дії президента Російської Федерації Володимира Путіна

Народний артист Грузії Вахтанг Кікабідзе в інтерв'ю українському порталу Сегодня назвав президента Росії Володимира Путіна «політиком чорної сили».



Крім того, він зазначив, що не всі росіяни згодні з тим, що робить Путін в Україні, але у них просто не питають, а продовжують агресію проти України.

«Цій людині я можу сказати, що він політик чорної сили. І поки він зі своїми амбіціями буде жити, він весь час буде загрожувати якимсь країнам, системам. Він - загарбник! Його заклинило на одному: він думає, що вічно буде командувати своєю країною. А люди не вічні, і все в житті закінчується. І навіть його правнукам буде соромно називати його прізвище», - заявив актор.

До всього іншого, він висловив надію на те, що якщо Путін завтра піде з політики, то вже через два-три дні зовсім нова система почнеться, причому в усьому світі.

«Поки він на троні, ніхто у владі не з'явиться. Ви що, думаєте, що всі росіяни згодні з тим, що Путін робить з Україною? Ні, звичайно! Просто народ не питають. Взагалі не вкладається в голові, як два братніх народи ось так розправляються один з одним! Жорстоко, з несамовитою силою, з садистською насолодою», - розповів Кікабідзе.

Нагадаємо, що Вахтанг Кікабідзе помер: з’явилася термінова заява про кончину великого друга України.

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