Резидент Comedy Club, російський актор і гуморист Гарік Харламов висміяв реалії Російської Федерації в пісні
Як повідомляє Politeka.net Харламов показав відео, на якому він виконав пісню присвячену Росії (щоб подивитися відео доскрольте сторінку до кінця).
Так, артист у своїй гумористичній композиції провів алюзію на ситуацію, що склалася в країні.
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Харламов порівняв те, що відбувається в РФ з балом, на якому якісь "кавалери" танцюють і при цьому випорожнюються на підлогу.
Відповідний ролик він опублікував на Instagram-сторінці свого персонажа Едуарда Суворого.
Кавалеры, кавалеры, танцевали на балу.
И случайно кавалеры навалили на полу.
Танцевали кавалеры, кавалеры на балу,
Игнорируя упрямо то, что было на полу.
Разносили кавалеры все, что было на полу.
По коврам, по канделябрам, по паркету, по балу.
И такая ситуация по всей нашей стране -
Вроде все - интеллигенты, только все вокруг в г***вне.Користувачі мережі бурхливо відреагували на пісню Харламова, залишивши під відео безліч хвалебних коментарів.
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