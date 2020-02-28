Російський гуморист Гарік Харламов сьогодні відзначає свій 39-й день народження

Про це пише Politeka.net.

З часів участі у КВК зірка Comedy Club дуже сильно змінився в зовнішності.

До тріумфу на телебаченні Гарік Харламов був резидентом команд "Збірна Москви" і "Незолотая молодь", які тоді виступали у вищій лізі КВН.

На початку нульових він взяв собі прізвисько "Бульдог" і став виступати в Comedy Club. Більш того, Гарік Харламов встиг знятися в таких комедіях, як "Найкращий фільм" (три частини), "Zомбоящик", "30 побачень" та інших.

Варто відзначити, що з моменту останнього виступу в КВК Гарік Харламов істотно набрав у вазі.

"Я, мабуть, єдиний резидент шоу, який за цей час так сильно змінився. Довгий час мій зовнішній вигляд грав на руку програмі, наді мною постійно жартували щодо зайвої ваги. Але я ніколи не ображаюся на жарти друзів, ми всі люди цинічні, любимо посміятися один над одним і над собою", - коментує сам гуморист зміни у своїй зовнішності.

Але навіть такі зміни не завадили Гаріку Харламову знайти собі дружину Христину Асмус, яка подарувала йому доньку.

Раніше ми розповідали про те, що кінець 2019 року був важким для сім'ї Асмус. Справа в тому, що на весь простір СНД в мережі прогримів скандал з приводу постільної сцени у фільмі "Текст" за участю актриси.

Хейтеры "зафукали" Крістіна Асмус, дісталося і Харламову, який підтримав дружину, мовляв, це ж мистецтво, так що нічого страшного в інтимних кадрах немає. Дійшло навіть до того, що люди писали в соцмережах, що слід забрати в подружжя їх маленьку донечку - нібито, чому можуть навчити такі батьки.

Зазначимо, незважаючи на шум, постільний скандал не допоміг Асмус отримати головну нагороду на "Золотому орлі-2019" (національна кінопремія Росії). В цей же час фільм "Текст" в цілому став тріумфатором, взявши найвищу нагороду - найкращий фільм року, кращу чоловічу роль, кращий монтаж, кращу чоловічу роль другого плану.

Нагадаємо, що Христина Асмус в розпачі, близькі люди пішли один за одним: "Що зі мною не так?".

Як повідомляла Politeka, Асмус роздяглася і показала, чим спокусила Харламова.

Також Politeka писала, що Асмус змінилася до невпізнання і налякала своїм виглядом: "Не годують взагалі".