Резидент Comedy Club, российский актер и юморист Гарик Харламов высмеял реалии Российской Федерации в песни
Как сообщает Politeka.net, Харламов показал видео, на котором он исполнил песню посвященную России (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).
Так, артист в своей юмористической композиции провел аллюзию на ситуацию, сложившуюся в стране.
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Харламов сравнил происходящее в РФ с баллом, на котором некие "кавалеры" танцуют и при этом испражняются на пол.
Соответствующий ролик он опубликовал в Instagram-странице своего персонажа Эдуарда Сурового.
Кавалеры, кавалеры, танцевали на балу.
И случайно кавалеры навалили на полу.
Танцевали кавалеры, кавалеры на балу,
Игнорируя упрямо то, что было на полу.
Разносили кавалеры все, что было на полу.
По коврам, по канделябрам, по паркету, по балу.
И такая ситуация по всей нашей стране -
Вроде все - интеллигенты, только все вокруг в г***вне.Пользователи сети бурно отреагировали на песню Харламова, оставив под видео множество хвалебных комментариев.
Напомним, что жена Харламова в отчаянии, близкие люди ушли один за другим: "Что со мной не так?".
Как сообщала Politeka, Асмус разделась и показала, чем соблазнила Харламова.
Также Politeka писала, что жена Харламова изменилась до неузнаваемости и напугала своим видом: "Не кормят вообще".