Резидент Comedy Club, российский актер и юморист Гарик Харламов высмеял реалии Российской Федерации в песни

Как сообщает Politeka.net, Харламов показал видео, на котором он исполнил песню посвященную России (чтобы посмотреть видео доскрольте страницу до конца).

Так, артист в своей юмористической композиции провел аллюзию на ситуацию, сложившуюся в стране.

Харламов сравнил происходящее в РФ с баллом, на котором некие "кавалеры" танцуют и при этом испражняются на пол.

Соответствующий ролик он опубликовал в Instagram-странице своего персонажа Эдуарда Сурового.

Кавалеры, кавалеры, танцевали на балу. И случайно кавалеры навалили на полу. Танцевали кавалеры, кавалеры на балу, Игнорируя упрямо то, что было на полу. Разносили кавалеры все, что было на полу. По коврам, по канделябрам, по паркету, по балу. И такая ситуация по всей нашей стране - Вроде все - интеллигенты, только все вокруг в г***вне. View this post on Instagram Это песня про кавалЭров! #эдуардсуровый A post shared by Эдуард Суровый (@eduard_surovyi_official) on Jun 28, 2019 at 7:54am PDT Пользователи сети бурно отреагировали на песню Харламова, оставив под видео множество хвалебных комментариев.

"Суперр! Такое придумать! Талант! 👏", "Как в тему, даже жутко", "Очень тонко", "Когда же до вас дойдёт 😢", "Реальность, как не печально...".