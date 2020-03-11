Добре, що влади не отримає

Скандальний російський політик і лідер ЛДПР Володимир Жириновський розповів, що зробить з Україною, якщо отримає владу



Свою чергову маразматичну заяву він зробив в ефірі пропагандистської передачі Володимира Соловйова.

Він поскаржився на те, все скликання Держдуми РФ оновлюються і приходять нові люди. Не міг він не згадати і про Україну.

"Подивімося на "Регіони"(Партія Регіонів - ред.) України. Прибрали Януковича. Що вони отримали? Розлом країни, знищення. І ті економічні показники, які були при партії Януковича, Україна найближчі 30-40 років не досягне.", - впевнений скандальний політик.

У монолог Жириновського втрутився пропагандист Соловйов і запитав: "Якщо ви прийдете до влади, буде краще?".

На що політик відповів:

"Всім стане краще відразу ж. На другий день. Не буде проблем ні з Україною, ні з Сирією. А України не буде - буде "новоросія" і "малоросія"", - заключив він.

Не так давно, скандальний російський політик порівняв сучасну Україну з Німеччиною зразка 1933 року.

Крім того, він почав загрожувати українцям, що якщо в країні нічого не зміниться, то Російської Федерації доведеться знищити Україну.

«Київ сьогодні — це Берлін 1933-го, такий ж розпалювач війни. Київ зійшов з розуму і заражає Америку. Але США ядерна держава, тому Росія не може терпіти таку політику. Якщо Україна не зупиниться, нам доведеться її превентивно знищити», - поділився своїми неадекватними ідеями одіозний політик.

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