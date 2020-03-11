Хорошо, что власти он не получит

Скандальный российский политик и лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал, что сделает с Украиной, если получит власть



Свое очередное бредовое заявление он сделал в эфире пропагандистской передачи Владимира Соловьева.

Он посетовал на то, все созывы Госдумы РФ обновляются и приходят новые люди. Не мог он не вспомнить и об Украине.

"Давайте посмотрим на "Регионы"(Партия Регионов - ред.) Украины. Убрали Януковича. Что они получили? Разлом страны, уничтожение. И те экономические показатели, которые были при партии Януковича, Украина ближайшие 30-40 лет не достигнет.", - уверен скандальный политик.

В монолог Жириновского вмешался пропагандист Соловьев и спросил: "Если вы придете ко власти, будет лучше?".

На что политик ответил:

"Всем станет лучше сразу же. На второй день. Не будет проблем ни с Украиной, ни с Сирией. А Украины не будет - будет "новороссия" и "малороссия"", - заключил он.

Не так давно, скандальный российский политик сравнил современную Украину с Германией образца 1933 года.

Кроме того, он начал угрожать украинцам, что если в стране ничего не изменится, то Российской Федерации придется уничтожить Украину.

«Киев сегодня — это Берлин 1933-го, такой же поджигатель войны. Киев сошел с ума и заражает Америку. Но США — ядерная держава, поэтому Россия не может терпеть такую политику. Если Украина не остановится, нам придется ее превентивно уничтожить», - поделился своими неадекватными идеями одиозный политик.

Напомним, что Жириновский в приступе истерики «уменьшил» Украину до трех городов

Как сообщала Politeka, Жириновский нашел виновных всех бед России в Украине и поплатился.

Также Politeka писала, невменяемый Жириновский нашел нового врага на карте мира.