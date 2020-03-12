"С начала времен человечество сталкивалось с сильными вызовами. Но важно, как на них отвечать. Мы отвечаем быстро и ответственно", - заявил Трамп.

Президент США Дональд Трамп в четверг, 12 марта, выступил с обращением в связи с коронавирусом

Он объявил о введении "сильных, но необходимых" ограничительных мер из-за пандемии коронавируса.

"ВООЗ сегодня официально признала пандемию коронавируса. Мы должны ввести определенные ограничения как для правительственного, так и для частного сектора, чтобы защитить американцев", – сказал американский лидер в обращении.

При это он добавил: "С начала времен человечество сталкивалось с сильными вызовами. Но важно, как на них отвечать. Мы отвечаем быстро и ответственно".

По словам Трампа, в Европу коронавирус завезли люди, которые посещали Китай. Это стало возможным, потому что в Евросоюзе не закрывали транспортные хабы.

В США случаи болезни зафиксировали у тех людей, кто приехал из Европы. Поэтому в стране после непростых консультаций с правительством пошлли на "сильные, но необходимые меры, чтобы защитить здоровье всех американцев".

«Мы останавливаем все путешествия из Европы на следующие 30 дней. Новые правила начинают действовать с полуночи пятницы (13 марта – 24 канал)», – заявил Трамп.

Ограничения не будут распространяться на грузовые перевозки.

Трамп отдельно отметил, что граждан Великобритании пускать в США будут. Хотя в Королевстве и есть случаи инфицирования коронавирусом – почти полтысячи. В США же больных – больше тысячи, более 30 – умерли.

В итоге обращение Трамп призвал американцев мыть руки и оставаться дома, если чувствуют себя плохо.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что распространение нового коронавируса достигло стадии пандемии, так как затронуты большинство стран и все континенты.

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