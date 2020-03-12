Легендарный актер был в Австралии на съемках

Актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заразились коронавирусом в Австралии

63-летний Хэнкс и его жена обратились за медицинской помощью, когда в Квинсленде у них появились симптомы простуды, написал актер в Instagram.

Пара была на Золотом берегу Квинсленда, где Хэнкс работал над фильмом о жизни Элвиса Пресли.

"Мы чувствовали себя немного уставшими, как при простуде, были также боли в теле. У Риты был небольшой озноб, который то исчезал, то появлялся. Была также небольшая температура. Как положено, мы оба прошли тесты на коронавирус, и они оказались положительными ", – написал знаменитый актер.

Хэнкс сообщил, что они с женой будут держать всех в курсе своего состояния и проведут в самоизоляции столько времени, сколько потребуется для общественной безопасности.

Сын пары Чет Хэнкс в своем Instagram заявил, что его родители в порядке, хорошо себя чувствуют и предприняли все необходимые меры предосторожности.

63-летний Хэнкс с женой прибыли в Австралию для съемок фильма об Элвисе Пресли, отмечает Reuters. В картине от киностудии Warner Bros. он исполняет роль менеджера певца Тома Паркера. В заявлении киностудии, которое приводит агентство, говорится, что компания сотрудничает с властями Австралии, чтобы установить тех, кто мог контактировать с заболевшим актером.

«Мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто работает над нашими фильмами по всему миру», — заверили в Warner Bros.

Отметим, по официальной информации, в Австралии стране подтверждено 128 случаев заболевания, три человека умерли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние две недели число случаев заражения COVID-19 за пределами КНР, где началось распространение инфекции, выросло в 13 раз. В связи с этим глава организации объявил о пандемии коронавируса.

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