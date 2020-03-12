Комік жорстко умив не тільки Путіна, але і його дружків в Держдумі

Популярний стендап-комік Олександр Долгополов висловився про те, що президент Росії Володимир Путін підтримав ідею про обнулення президентських термінів

Як повідомляє Politeka.net, на своїй особистій сторінці в мережі Twitter Долгополов порівняв Путіна з дитиною, який засидівся за комп'ютером.

"Путін поводить себе як малюк який засидівся за комп'ютером: "Зараз мам, я вже майже все! Зараз ще трохи! Я вже майже все! Ось вже майже дограв!" Але ось що я тобі скажу, Володя - ти грай, грай... але потім не треба нити, що комп'ютер вибухнув від перевантаження і тобі відірвало ручки", - написав Долгополов на своїй сторінці в мережі.

Крім того, він додав, що влада Російської Федерації обрали дуже зручний момент, щоб заборонити масові мітинги через коронавірус і поприймати все, що заманеться.

"Не здивуюсь, якщо по закінченню карантину люди вийдуть з будинків, побачать нові прапори і такі: "Серйозно? Тепер Росія – це каганат (тип середньовічної монархії прим. ред.)!?" – додав комік.

Нагадаємо, що популярний стендап-комік Олександр Долгополов, який нещодавно розкритикував російську владу і російське суспільство, поскаржився на переслідування в РФ. Так, він заявив, що його почала шукати поліція через його критичні заяви на адресу російської влади.