Комик жестко умыл не только Путина, но и его дружков в Госдуме

Популярный стендап-комик Александр Долгополов высказался о том, что президент России Владимир Путин поддержал идею об обнулении президентских сроков

Как сообщает Politeka.net, на своей личной странице в сети Twitter, Долгополов сравнил Путина с ребенком, который засиделся за компьютером.

"Путин ведет себя как малыш который засиделся за компьютером: "Щас мам, я уже почти все! Щас еще немного! Я уже почти все! Вот щас почти доиграл!" Но вот что я тебе скажу, Володя - ты играй, играй... но потом не надо ныть, что компьютер взорвался от перегрузки и тебе оторвало ручки", - написал Долгополов на своей странице в сети.

Кроме того, он добавил, что власти Российской Федерации выбрали очень удобный момент, чтобы запретить массовые митинги из-за коронавируса и понапринимать все, что вздумается.

"Глядишь по окончанию карантина люди выйдут из домов, увидят новые флаги и такие: "Серьезно? Теперь Россия – это каганат (тип средневековой монархии прим. ред.)!?" – добавил комик.

Напомним, что популярный стендап-комик Александр Долгополов, который недавно раскритиковал российскую власть и российское общество, пожаловался на преследования в РФ. Так, он заявил, что его начала искать полиция из-за его критических заявлений в адрес российской власти.