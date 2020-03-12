Відомий публіцист і уродженець Одеси Анатолій Вассерман, який в 2016 втік до РФ, зробив скандальну заяву про Україну

Так, Вассерман впевнений, що окуповані території Донецької і Луганської областей приєднаються до РФ. 

Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських каналів, відповідаючи на питання про те, чим закінчиться конфлікт з терористами "Л/ДНР". Крім того, він заявив, що РФ може вирішити проблеми в Україні, хоча і важко.

Популярні новини зараз

Термінове закриття Верховної Ради, в Україні готові до крайніх заходів: що сталося

Трагедія з українцями в Словаччині: «померли на місці», перші подробиці і кадри

Могилевська приголомшила пікантною витівкою прямо на сцені: непристойні кадри облетіли мережу

Українців обдурили з карантином, Пальчевський не стримався: "Невже ви вірите в ту нісенітницю..."
Показати ще

"Думаю, що закінчиться створенням Південно-Західного федерального округу. Можливо, ще й Причорноморського та Новоросійського, оскільки нинішня Україна накопичила стільки внутрішніх протиріч, що, навіть коли РФ доведеться облаштовувати там нормальне життя, все одно навряд чи вдасться утримати всі українські землі під єдиним управлінням", - вважає скандальний Вассерман.

Він висловив переконання в тому, що нібито "жителі Одеси, Херсона чи Маріуполя на одному гектарі з мешканцями Львова не сядуть".

Анатолий Вассерман

Також Вассерман заявив, що не є сепаратистом, назвавши цим словом тих, хто "намагається відділяти Україну від решти Росії".

Також раніше повідомлялося, що публіцист Анатолій Вассерман вважає, що кризова ситуація в Україні завершиться лише після того, як країна увійде до складу Росії.

За його словами, зараз в Україні, Білорусі та Росії більшість населення - це російськомовні громадяни, і за багато років Білорусь змогла знайти спосіб, щоб забезпечити собі спроможність без шкоди для людей, а Україна після незалежності навіть не шукала такі способи. 