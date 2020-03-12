Відомий публіцист і уродженець Одеси Анатолій Вассерман, який в 2016 втік до РФ, зробив скандальну заяву про Україну

Так, Вассерман впевнений, що окуповані території Донецької і Луганської областей приєднаються до РФ.

Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських каналів, відповідаючи на питання про те, чим закінчиться конфлікт з терористами "Л/ДНР". Крім того, він заявив, що РФ може вирішити проблеми в Україні, хоча і важко.

"Думаю, що закінчиться створенням Південно-Західного федерального округу. Можливо, ще й Причорноморського та Новоросійського, оскільки нинішня Україна накопичила стільки внутрішніх протиріч, що, навіть коли РФ доведеться облаштовувати там нормальне життя, все одно навряд чи вдасться утримати всі українські землі під єдиним управлінням", - вважає скандальний Вассерман.

Він висловив переконання в тому, що нібито "жителі Одеси, Херсона чи Маріуполя на одному гектарі з мешканцями Львова не сядуть".

Також Вассерман заявив, що не є сепаратистом, назвавши цим словом тих, хто "намагається відділяти Україну від решти Росії".

Також раніше повідомлялося, що публіцист Анатолій Вассерман вважає, що кризова ситуація в Україні завершиться лише після того, як країна увійде до складу Росії.