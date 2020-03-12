Известный публицист и уроженец Одессы Анатолий Вассерман, который в 2016 сбежал в РФ, сделал скандальное заявление об Украине

Так, Вассерман уверен, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей присоединятся к РФ.

Об этом он заявил в эфире одного из пропагандистских каналов, отвечая на вопрос о том, чем закончится конфликт с террористами "Л/ДНР". Кроме того, он заявил, что РФ может решить проблемы в Украине, хотя будет и трудно.

"Думаю, что закончится созданием Юго-Западного федерального округа. Возможно, ещё и Причерноморского и Новороссийского, поскольку нынешняя Украина накопила столько внутренних противоречий, что, даже когда РФ придётся обустраивать там нормальную жизнь, всё равно вряд ли удастся удержать все украинские земли под единым управлением", - считает скандальный Вассерман.

Он выразил убеждение в том, что якобы "жители Одессы, Херсона или Мариуполя на одном гектаре с жителями Львова не сядут".

Также Вассерман заявил, что не является сепаратистом, назвав этим словом тех, кто "пытается отделять Украину от остальной России".

Также ранее сообщалось, что публицист Анатолий Вассерман считает, что кризисная ситуация в Украине завершится лишь после того, как страна войдет в состав России.